01:21, 26 ноября 2025Мир

Премьер Великобритании объявил о поставке Киеву новой партии ракет

Guardian: Британия скоро направит Киеву новую партию ракет для ПВО
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Лондон поставит новую партию ракет для противовоздушной обороны (ПВО). Это произошло в рамках встречи «коалиции желающих», о чем сообщила газета Guardian.

Политик в своей речи призвал к полному эмбарго на поставки российских энергоносителей. Он отметил, что переговоры относительно возможного прекращения огня на Украине движутся в позитивном русле.

Между тем, как добавил Стармер, Киев со своей стороны предложил «некоторые конструктивные изменения» плана Вашингтона, который предложила администрация американского президента Дональда Трампа. Документ, в котором говорится о мирном урегулировании конфликта на Украине, поддержали европейские союзники киевской стороны.

Ранее Guardian писала, что Кир Стармер подтвердил планы Великобритании послать военных на Украину. По данным газеты, в случае прекращения боевых действий Лондон по-прежнему будет готов вмешаться.

Кроме того, стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании согласились с госсекретарем США Марко Рубио ускорить подготовку гарантий безопасности Киеву.

