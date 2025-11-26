Прогноз Арестовича об осаде Киева оценили

Живов: Киев очень хорошо подготовлен к обороне от возможной осады

Реализация осады Киева, если такая и будет, станет очень сложным предприятием, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«С одной стороны, нужно, с другой стороны, Киев хорошо подготовлен к обороне, они много лет готовились, это будет очень сложно. Надо пригнать армию в 500 тысяч человек под Киев, чтобы этот вопрос решить относительно быстро. В расчете на быстрое политическое решение, то есть принудить киевскую власть сдаться с одной стороны, с другой стороны, киевская операция будет очень сложной», — сказал Живов.

Он отметил, что для доступа к Киеву необходимо будет пройти Черниговскую и Сумскую области или зайти с территории Белоруссии, что трудно реализовать. Кроме того, возможная осада Киева может быть осложнена отсутствием коридора для снабжения. Живов также выразил мнение, что если нападение на Киев и будет, то ближе к концу боевых действий.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявлял о том, что в случае если Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощат личный состав, российские войска пойдут на новую осаду Киева. Он также выразил уверенность, что на нынешнем этапе конфликта возможна лишь приостановка боевых действий, но не его завершение.