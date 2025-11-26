Бывший СССР
Путин высказался о позиции США по украинскому конфликту

Путин: У США есть понимание, что украинский вопрос непростой
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

У США есть понимание, что украинский вопрос требует непростых решений. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает ТАСС.

Лукашенко в беседе с российским лидером отметил, что американская сторона должна понимать, что украинский вопрос непростой и требует непростых решений. «Мне кажется, такое понимание есть», — отметил Путин.

Двусторонняя встреча лидеров проходит в Киргизии, куда Путин приехал в рамках официального визита. Лукашенко прилетел в страну 26 ноября, о чем сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее белорусский лидер предложил Путину провести переговоры по Украине в Минске. «Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы», — подчеркнул он.

