Развеянный прах Плисецкой и Щедрина спровоцировал скандал

Гедиминас Таранда: Многие не смогли попасть на развеивание праха Плесецкой

Заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда заявил, что многие представители балетного мира не смогли попасть на церемонию развеивания праха балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина. Об этом он рассказал «Абзацу».

По словам артиста, он не знает, почему местом развеивания была выбрана именно Ока, а занимался всем немецкий фонд артистов, который не сообщил информацию о месте исполнения последней воли пары в открытых источниках.

«Мы хотели присутствовать, но они все хранили в тайне, практически никто ничего не знал. Я точно ничего не знал. Существует фонд Щедрина в Германии, который этим занимается, они держали это в тайне, чтобы из Германии привезти и организовать», – сообщил Гедиминас.

20 ноября 2025 года исполнилось 100 лет со дня рождения легендарной балерины Майи Плисецкой.