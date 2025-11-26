Культура
18:35, 26 ноября 2025Культура

Развеянный прах Плисецкой и Щедрина спровоцировал скандал

Гедиминас Таранда: Многие не смогли попасть на развеивание праха Плесецкой
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда заявил, что многие представители балетного мира не смогли попасть на церемонию развеивания праха балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина. Об этом он рассказал «Абзацу».

По словам артиста, он не знает, почему местом развеивания была выбрана именно Ока, а занимался всем немецкий фонд артистов, который не сообщил информацию о месте исполнения последней воли пары в открытых источниках.

«Мы хотели присутствовать, но они все хранили в тайне, практически никто ничего не знал. Я точно ничего не знал. Существует фонд Щедрина в Германии, который этим занимается, они держали это в тайне, чтобы из Германии привезти и организовать», – сообщил Гедиминас.

20 ноября 2025 года исполнилось 100 лет со дня рождения легендарной балерины Майи Плисецкой.

