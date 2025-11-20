100 лет назад родилась великая Майя Плисецкая. Как опальная артистка стала символом русского балета?

20 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения балерины Майи Плисецкой

20 ноября исполняется 100 лет со дня рождения легендарной балерины Майи Плисецкой. Артистка танцевала на сцене с раннего возраста и завоевала любовь зрителей во многих странах, ее роли вошли в историю мирового искусства. О творческом пути и непростой судьбе символа русского балета рассказывает «Лента.ру».

Плисецкая исполнила первую роль в восемь лет

Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве﻿, но ее детство прошло на норвежском острове Шпицберген, так как глава семьи работал дипломатом в Комиссариате иностранных дел и внешней торговли. Именно там в 1932 году восьмилетняя балерина впервые вышла на сцену — сыграла маленькую роль в опере Александра Даргомыжского «Русалка».

То ли из нашего махрового советского подхалимажа — отец как-никак консул, — то ли я и впрямь была артистична. Нескромно скажу, была. Если и подхалимничали, то не промахнулись. Я с шиком сыграла свою крошечную роль Майя Плисецкая

С другой стороны семейного древа у Плисецкой были сплошь артисты. Мама Рахиль играла в немых фильмах, сестра и брат матери — Суламифь и Асаф — были артистами балета. В 1934 году семья вернулась в Москву, и Майю, как она и мечтала, отдали в Московское хореографическое училище. Затем в семье произошла трагедия: в 1937 году задержали и расстреляли отца Майи, потом была арестована и сослана в лагеря мать — ее забрали прямо со спектакля «Спящая красавица» в Большом театре. После ареста родителей Майю воспитывала ее тетя Суламифь Мессерер.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Весной 1941 года мать была освобождена и смогла воссоединиться с Майей. Плисецкая продолжала заниматься балетом. На выпускном вечере в училище она танцевала «Экспромт» на музыку Чайковского в постановке Леонида Якобсона. На следующий день, 22 июня, началась Великая Отечественная война﻿.

Плисецкая танцевала на сцене Большого театра почти полвека

Майю Плисецкую приняли в труппу Большого театра в 1943 году. Артистка числилась в составе кордебалета и училась у Агриппины Вагановой, о которой позже отзывалась так: «Ваганова делала балерин почти из ничего. Даже с никудышными данными они знали, как надо делать».

Вскоре талантливой Плисецкой начали давать сольные роли. В 1945 году она исполнила партию феи Осени в «Золушке» Прокофьева, а в 1947-м впервые станцевала Одетту и Одиллию в «Лебедином озере» Чайковского — одну из главных партий в ее творческой биографии. Тогда появился коронный номер балерины «Умирающий лебедь», а выразительные, живые движения рук прославили ее на весь мир.

Я очень требовательная. И к себе тоже. А если считают, что это плохой характер, что я могу поделать? Измениться труднее, чем за волосы себя поднять Майя Плисецкая

В 1960-х Плисецкая стала прима-балериной Большого театра. Среди ее знаменитых ролей — Эгина в «Спартаке», Китри в «Дон-Кихоте», Хозяйка Медной горы в «Сказе о каменном цветке». В 1967 году артистка исполнила партию Кармен в балете «Кармен-сюита», поставленном специально для нее кубинским хореографом Альберто Алонсо.

Свой последний спектакль в Большом театре — «Даму с собачкой» — Плисецкая станцевала в 1990 году. В общей сложности балерина, поражавшая своим творческим долголетием, посвятила сцене Большого почти 50 лет.

Плисецкая прошла путь от невыездной артистки до мировой звезды

В 1953 году Плисецкая в составе труппы Большого театра посетила Индию, где познакомилась с премьер-министром страны Джавахарлалом Неру. Вернувшись в Советский Союз, она узнала, что стала невыездной.

Официально поездки за границу ей запрещены не были, однако из страны ее под разными предлогами не выпускали

Артистка не могла выехать из СССР до апреля 1959 года, когда Хрущев наконец﻿ разрешил ей присоединиться к труппе на гастролях в США, что вызвало восторг у зарубежных любителей балета. Одна из рецензий The New York Times заканчивалась так: «Спасибо, Никита Сергеевич!». В 1980-х балерина, уже настоящая звезда с мировой известностью, символ русского балета, много путешествовала и выступала по всему миру.

Майя Плисецкая знакомится с рецензиями в газетах США Фото: И. Кошани / РИА Новости

В 1983 году директор Римского театра оперы и балета пригласил Плисецкую на должность художественного руководителя. За несколько громких постановок она получила итальянскую премию в области искусств «Виа Кондотти».

Плисецкая дважды выходила замуж

Первым супругом балерины стал знаменитый латышский артист балета Марис Лиепа, но брак их продлился всего три месяца. На тот момент танцовщица уже была знакома с композитором Родионом Щедриным, которого встретила на вечере у музы Маяковского Лили Брик. Через три года после их первой встречи Большой театр заказал музыканту партитуру для балета «Конек-Горбунок». На одной из репетиций композитор вновь увидел Плисецкую и потерял голову. Позже артистка вспоминала, что именно поддержка Щедрина помогла ей пережить трудный период, когда она считалась невыездной. Плисецкая и Щедрин поженились в 1958 году и прожили в браке 57 лет.

Когда рядом есть человек, делящий твое горе и радость пополам, жизнь становится улыбчивее, светлее, брезжит надежда. Найдем выход из катакомб, вдвоем — обязательно найдем! Майя Плисецкая

Щедрин посвятил Плисецкой многие свои произведения — «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой﻿», «Кармен-сюита». Брат балерины Азарий Плисецкий написал в своих мемуарах, что композитор Щедрин дарил жене «не драгоценности, а балеты». Сам же музыкант говорил, что даже не считает себя большим любителем этого вида искусства: «До сих пор балетоманом я себя назвать не могу. Я Майяман».

Майя Плисецкая и Николай Фадеечев на сцене Королевской оперы в Лондоне, июль 1969 года Фото: Mike Lawn / Stringer / Getty images

В одном интервью в ответ на вопрос о трех самых сокровенных желаниях Щедрин трижды произнес: «Я хотел бы быть вечно с моей женой». Композитор оставался с Плисецкой до последнего дня ее жизни, а в совместном завещании супруги указали, что после смерти их прах следует соединить воедино и развеять над Россией.

Я вам скажу без хвастовства: мне нечему завидовать. Господь дал мне способности и неплохие данные, в Большом театре я перетанцевала уйму балетов, у меня, похоже, мировая слава. И главное — у меня прекрасный муж. Чего же мне еще желать? Майя Плисецкая

Плисецкой не стало в 2015 году после сердечного приступа

В последние годы жизни Плисецкая не танцевала. Она вела мастер-классы, писала мемуары. В ноябре 2015-го в Большом театре собирались устроить торжественный концерт в честь 90-летия легендарной балерины, но Плисецкая до своего юбилея не дожила: 2 мая она скончалась от сердечного приступа.

Память великой балерины почтили коллеги со всего мира и руководство России, в том числе президент Владимир Путин. Владимир Урин, занимавший пост генерального директора Большого театра, выразил всем соболезнования в связи с уходом артистки: «Я редко говорю такие слова, но в данном случае действительно ушла эпоха, очень своеобразная, личностная, высокоинтеллектуальная. Плисецкая была великой балериной и великой женщиной».