04:12, 26 ноября 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах за опасное крепление гирлянд

Юрист Дубинина: За небезопасное крепление гирлянд грозит штраф 400 тыс. рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatoliy Semelyak / Russian Look

Небезопасное крепление новогодних гирлянд может грозить штрафом. Об этом предупредила россиян адвокат, эксперт Народного фронта Юлия Дубинина в разговоре с ТАСС.

Она отметила, что размещение любых электросветовых украшений на окнах, дверях, балконах, фасадах, в подъездах и на общем имуществе дома подпадает под требования пожарной безопасности. В случае нарушения правил размер штрафов для граждан может достигать от 5 до 15 тысяч рублей, для физлиц-предпринимателей — от 40 тысяч до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — 400 тысяч рублей.

«Если жильцы используют несертифицированные гирлянды, перегружают сеть или крепят их на горючие конструкции, это считается нарушением», — подчеркнула собеседница агентства.

Ранее россиянам дали совет по выбору безопасной новогодней гирлянды. Как отметил эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев, идеальным вариантом для украшения дома к Новому году являются светодиодные LED-гирлянды.

