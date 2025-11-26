Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:16, 25 ноября 2025Экономика

Россиянам предрекли богатый на индексацию 2026 год

Экономист Проданова: Сразу несколько индексаций пенсий запланировано на 2026 год
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Грядущий 2026 год окажется насыщенным на количество индексаций, которые планируется провести в отношении пенсионных выплат. Об этом подробнее рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова, пишет «Подмосковье сегодня».

По ее словам, первая индексация пенсий в следующем году изначально планировалась на февраль, однако власти приняли несколько иное решение. Проданова напомнила, что размер пенсий повысят уже 1 января. При этом законопроект о бюджете Социального фонда России (СФР) с индексацией в 7,6 процента одобрен депутатами.

Уже в декабре этого года большая часть пенсионеров получит сразу две выплаты, среди которых пенсия за декабрь уходящего года и сумму, проиндексированную за январь 2026-го. Индексация затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Вторая индексация пенсий в наступающем году придется на 1 апреля. Она пройдет исключительно в отношении социальных пенсий, которые вырастут на 6,8 процента, уточнила специалист.

Помимо прочего, с 2026 года ожидается изменение возраста выхода на социальную пенсию по старости. Для женщин он составит 64 года, для мужчин — 69 лет. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) повысится до 156,76 рубля, отметила профессор.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил о досрочном начислении январских пенсий. По его словам, их начнут выплачивать с 24-25 декабря. Власти решили перенести выплату на конец декабря, чтобы получатели средств успели получить деньги до начала выходных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Популярные продукты связали с ростом риска рака легких

    Рисунок снайпера спас жизнь российскому бойцу

    В Белом доме раскрыли возможную реакцию Путина на изменение мирного плана

    «Первые признаки появились в 22 года». Как россияне становятся алкоголиками и как распознать зависимость у близкого?

    Вышел последний сезон «Очень странных дел». Как этот сериал стал культовым и почему весь мир ждет его финала?

    Аэропорт российского города приостановил полеты

    Названа цель ночного удара «Кинжалами» по Киеву

    День траура объявили 26 ноября в районе российского региона

    Экс-разведчик предрек скорую смерть Буданова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости