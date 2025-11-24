Экономика
00:31, 24 ноября 2025Экономика

Россиянам напомнили о досрочном начислении январских пенсий

Депутат Госдумы Говырин: Пенсии за январь начнут перечислять с 24–25 декабря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Пенсионные выплаты в декабре 2025 года пройдут по особому графику. Об этом рассказал россиянам депутат Госдумы Алексей Говырин, пишет RT.

Это связано с грядущими длинными новогодними праздниками. Власти решили перенести выплату на конец декабря, чтобы получатели средств успели получить деньги до начала выходных.

Начисления за январь начнут поступать заранее, уточнил Говырин. Так, первые выплаты запланированы на 25 декабря. Основной поток придется на период с 26 по 29 декабря. В отдельных регионах средства могут зачислить уже 24 декабря.

Тем, кто получает пенсию на банковские карты, средства зачислят в последнюю неделю декабря. Проверить поступление можно через интернет-банк, подчеркнул депутат ГД. Для получателей наличных через почтовые отделения выплаты запланированы с 26 по 30 декабря.

Ранее Минтруд проинформировал, что с 1 января 2026 года в РФ на 7,6 процента будут проиндексированы страховые пенсии. Как уточнили в ведомстве, средства для этого уже заложили в проект бюджета Социального фонда.

Кроме того, ранее стало известно, что в декабре увеличат пенсии пожилым гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет, а также тем, кто перестал работать или получил инвалидность первой группы.

