Россиянам назвали размеры индексации страховых пенсий

Минтруд: С 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексируют на 7,6 процента

С 1 января 2026 года в России на 7,6 процента будут проиндексированы страховые пенсии. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, средства для этого уже заложили в проект бюджета Социального фонда. В результате индексации средний размер страховых пенсий по старости вырастет почти на две тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей.

Пудов подчеркнул, что это повышение коснется работающих и неработающих пенсионеров и затронет 38 миллионов человек.

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8 процента. Это отразится на 4,4 миллиона получателей данных выплат.

По словам депутата Государственной Думы Сергея Гаврилова, в декабре увеличат пенсии пожилым гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет, а также тем, кто перестал работать или получил инвалидность первой группы. Парламентарий напомнил, что при достижении 80-летнего возраста фиксированная часть страховой пенсии увеличивается вдвое — с 8907 до 17 815 рублей.