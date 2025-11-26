Россия
11:07, 26 ноября 2025Россия

Россияне рассказали о влиянии гороскопов на жизнь

Стал известен процент ежедневно читающих гороскопы россиян
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

Каждый десятый россиянин ежедневно читает гороскопы, показало исследование соцсети «Одноклассники» (ОК). Результаты опроса оказались в распоряжении «Ленты.ру».

50 процентов опрошенных признались, что допускают влияние фаз Луны на свою жизнь, причем чаще всего это женщины и люди старше 65 лет. В свою очередь, лунным календарем регулярно или периодически пользуются более 35 процентов россиян. По словам респондентов, лунным календарем они пользуются для садоводства и ухода за растениями (44 процента). Каждый третий (35 процентов) обращается к лунному календарю из любопытства.

Также в топ популярных причин вошел контроль самочувствия (21 процент).

Половина опрошенных считают, что гороскопы влияют на их жизнь. Каждый десятый респондент регулярно читает гороскопы, 50 процентов делают это эпизодически. Большая часть из тех, кто читает гороскопы (59 процентов), отметили, что прогнозы сбываются чаще, а 28 процентов пользователей не обращают внимания на совпадения.

Основные темы предсказаний, которые интересуют пользователей: прогнозы на удачу (26 процентов) и на здоровье (23 процента). «Отвечая на вопрос, почему россияне читают гороскопы, респонденты отметили, что им интересно сравнивать прогнозы с реальностью (42 процента). Также опрошенные отметили, что читают их для развлечения и поднятия настроения (28 процентов)», — сказано в исследовании.

Старшее поколение чаще читает гороскопы по привычке, а пользователи до 44 лет — для помощи в принятии жизненных решений. При этом 18 процентов ежедневно следят за прогнозами магнитных бурь и учитывают их в своей жизни.

    Все новости