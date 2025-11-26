Россия
Российский школьник сбежал из дома в одной кофте

В Краснодаре 11-летний школьник сбежал из дома в одной кофте, его ищет полиция
Майя Назарова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Краснодаре 11-летний школьник сбежал из дома в одной кофте, его начали искать полицейские и волонтеры. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По сведениям российского издания, ребенок самовольно ушел уже не в первый раз. Родственники учащегося подчеркнули, что он с трудом общается с людьми.

В семье разъяснили, что конфликтов дома не было, только трудности с учебой.

До этого стало известно, что школьник из Калининграда взял у бабушки 100 рублей и исчез.

В последний раз юного россиянина видели в компьютерном клубе. Волонтеры сейчас выясняют, куда он мог последовать далее.

Еще раньше на Кубани 13-летний подросток забрал миллион рублей у родителей и пропал. Выяснилось, что он стал жертвой мошенников.

