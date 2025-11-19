Российский школьник взял у бабушки 100 рублей и исчез

«Клопс»: Школьник из Калининграда взял у бабушки 100 рублей и исчез

11-летний школьник из Калининграда взял у бабушки 100 рублей и пропал. Его ищут второй день, сообщает «Клопс».

По данным издания, во вторник, 18 ноября, пятиклассник не ходил в школу. В этот день он навестил бабушку, которая дала ему деньги, а затем отправился в компьютерный клуб, где его видели в последний раз, после чего исчез.

Известно, что около 21:00 школьник вышел из компьютерного клуба, но до дома так и не дошел. Сейчас его ищут, в том числе волонтеры.

Мальчик был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой. У него светлые волосы и серо-голубые глаза. Рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение.

