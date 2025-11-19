Россия
Российский школьник взял у бабушки 100 рублей и исчез

«Клопс»: Школьник из Калининграда взял у бабушки 100 рублей и исчез
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ladan Nasseri / Shutterstock / Fotodom

11-летний школьник из Калининграда взял у бабушки 100 рублей и пропал. Его ищут второй день, сообщает «Клопс».

По данным издания, во вторник, 18 ноября, пятиклассник не ходил в школу. В этот день он навестил бабушку, которая дала ему деньги, а затем отправился в компьютерный клуб, где его видели в последний раз, после чего исчез.

Известно, что около 21:00 школьник вышел из компьютерного клуба, но до дома так и не дошел. Сейчас его ищут, в том числе волонтеры.

Мальчик был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой. У него светлые волосы и серо-голубые глаза. Рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение.

Ранее сообщалось, что на Кубани 13-летний подросток забрал миллион рублей у родителей и пропал. Выяснилось, что он стал жертвой мошенников.

