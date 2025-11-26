Мир
21:37, 26 ноября 2025

США не пригласят одну страну на саммит G20 в 2026 году

CNN: США не планируют приглашать Южную Африку для участия в мероприятиях G20
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Esa Alexander / Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа не планирует приглашать Южно-Африканскую Республику (ЮАР) для участия в мероприятиях G20, которые состоятся в 2026 году в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Исключение Южно-Африканской Республики из списка участников встреч крупнейших мировых экономик может стать первым случаем полного отстранения страны за более чем 20-летнюю историю G20.

В текущем году США бойкотировали встречу в ЮАР якобы на фоне необоснованных обвинений в совершении геноцида в отношении белых южноафриканцев.

Вместо ЮАР администрация Трампа, по данным телеканала, планирует пригласить к участию в G20 Польшу, чтобы она присутствовала на встречах в расширенном формате. В свою очередь правительство Польши активно добивается членства в G20.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал о своих попытках отговорить представителей стран G20 от закупок российских нефти и газа.

