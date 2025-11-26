Стало известно о критическом состоянии избитого в подмосковном рехабе подростка

Shot: У 16-летнего подростка отказали почки после избиения в рехабе Подмосковья

16-летний подросток, избитый в элитном реабилитационном центре в подмосковном Дедовске, оказался в критическом состоянии в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, у мальчика отказали почки. Уточняется, что шансы на выход пациента из комы сейчас минимальны.

Силовики накрыли учреждение еще два дня назад, когда получили от врачей информацию о сильно избитом парне.

Ранее сообщалось, что в избиении и истязании подростков в реабилитационном центре в Дедовске участвовала одна из постоялиц. Речь идет о 18-летней девушке. Ей уже предъявлены обвинения. Сейчас продолжается розыск организаторов центра, где незаконно удерживали и пытали несоершеннолетних.

Выяснилось, что ребцентр существовал как благотворительный фонд, помогающий людям в трудной жизненной ситуации. Члены ОПГ подписывали фиктивные договоры с законными представителями детей, а затем мучили и избивали подопечных под видом «оказания помощи».