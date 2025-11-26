Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:02, 26 ноября 2025Россия

Три человека пострадали в российском регионе из-за атак ВСУ

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали 3 человека
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ряд населенных пунктов Белгородской области, в результате пострадали три человека. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, на окраине села Доброивановка украинский FPV-дрон ударил по автомобилю. В результате женщина была госпитализирована с баротравмой и осколочными ранениями. Транспортное средство было уничтожено огнем.

«​​​​​​​На участке автодороги Головчино — Грайворон в результате детонации дрона о дорожное полотно сотрудник МЧС получил баротравму. Мужчина госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал губернатор Белгородской области.

Еще один россиянин пострадал в результате удара дрона по автомобилю на окраине города Шебекино. Мужчина обратился в больницу, после чего был выписан на амбулаторное лечение.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область, нередко выбирая гражданские объекты в качестве целей. Так, 22 ноября Гладков сообщил о смерти мирного жителя, пострадавшего при одном из таких налетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас хотят обмануть». Российский генерал раскритиковал план Трампа по Украине и назвал единственный приемлемый исход СВО

    Опубликовано видео штурма Красноармейска бойцами ВС России

    Зеленский поручил изменить систему пополнения ВСУ

    Силовики сообщили о находящейся в окружении бригаде теробороны

    В США рядом с Белым домом произошла стрельба

    Три человека пострадали в российском регионе из-за атак ВСУ

    Российский боец вступил в бой с группой штурмовиков ВСУ в ДНР и попал на видео

    В одном российском аэропорту ввели временные ограничения

    «Инопланетный корабль» 3I/ATLAS поразил ученых необычным маневром

    В США закрыли последнее дело против Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости