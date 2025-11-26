Три человека пострадали в российском регионе из-за атак ВСУ

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали 3 человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ряд населенных пунктов Белгородской области, в результате пострадали три человека. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, на окраине села Доброивановка украинский FPV-дрон ударил по автомобилю. В результате женщина была госпитализирована с баротравмой и осколочными ранениями. Транспортное средство было уничтожено огнем.

«​​​​​​​На участке автодороги Головчино — Грайворон в результате детонации дрона о дорожное полотно сотрудник МЧС получил баротравму. Мужчина госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал губернатор Белгородской области.

Еще один россиянин пострадал в результате удара дрона по автомобилю на окраине города Шебекино. Мужчина обратился в больницу, после чего был выписан на амбулаторное лечение.

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область, нередко выбирая гражданские объекты в качестве целей. Так, 22 ноября Гладков сообщил о смерти мирного жителя, пострадавшего при одном из таких налетов.