Три человека пострадали в российском регионе из-за атак ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ряд населенных пунктов Белгородской области, в результате пострадали три человека. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, на окраине села Доброивановка украинский FPV-дрон ударил по автомобилю. В результате женщина была госпитализирована с баротравмой и осколочными ранениями. Транспортное средство было уничтожено огнем.
«На участке автодороги Головчино — Грайворон в результате детонации дрона о дорожное полотно сотрудник МЧС получил баротравму. Мужчина госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал губернатор Белгородской области.
Еще один россиянин пострадал в результате удара дрона по автомобилю на окраине города Шебекино. Мужчина обратился в больницу, после чего был выписан на амбулаторное лечение.
ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область, нередко выбирая гражданские объекты в качестве целей. Так, 22 ноября Гладков сообщил о смерти мирного жителя, пострадавшего при одном из таких налетов.