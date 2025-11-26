Упавшего с пятиметровой высоты строителя арестовали за мат в метро Москвы

В Москве арестовали строителя за мат в метро, когда он ехал в травмпункт после падения с пятиметровой высоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

46-летнего уроженца Тывы по имени Маадыр задержали из-за того, что он матерился в метро на станции «Теплый стан». На судебном заседании мужчина рассказал, что пассажиры первыми начали его оскорблять, посчитав, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что просто им отвечал, а сам направлялся в травмпункт после падения с большой высоты на работе.

Поскольку он уже привлекался к административной ответственности, Черемушкинский суд учел эти обстоятельства и назначил Маадыру десять суток административного ареста по делу о мелком хулиганстве. Добрался ли строитель до травмпункта и получил ли медицинскую помощь — неизвестно.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал британца по фамилии Джонсон на пять суток за мат на улице. Иностранец находился в столице по туристической визе и совершил мелкое хулиганство. В протоколе говорится, что британец выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания граждан.