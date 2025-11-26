Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:35, 26 ноября 2025Россия

Упавшего с пятиметровой высоты строителя арестовали за мат в метро

Упавшего с пятиметровой высоты строителя арестовали за мат в метро Москвы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globalloopress

В Москве арестовали строителя за мат в метро, когда он ехал в травмпункт после падения с пятиметровой высоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

46-летнего уроженца Тывы по имени Маадыр задержали из-за того, что он матерился в метро на станции «Теплый стан». На судебном заседании мужчина рассказал, что пассажиры первыми начали его оскорблять, посчитав, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что просто им отвечал, а сам направлялся в травмпункт после падения с большой высоты на работе.

Поскольку он уже привлекался к административной ответственности, Черемушкинский суд учел эти обстоятельства и назначил Маадыру десять суток административного ареста по делу о мелком хулиганстве. Добрался ли строитель до травмпункта и получил ли медицинскую помощь — неизвестно.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал британца по фамилии Джонсон на пять суток за мат на улице. Иностранец находился в столице по туристической визе и совершил мелкое хулиганство. В протоколе говорится, что британец выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп перечислил уступки России в мирном плане по Украине

    Тигр оторвал голову пастушке

    Посетители эротических массажных салонов поделились негативным опытом

    Упавшего с пятиметровой высоты строителя арестовали за мат в метро

    Привычный орех назвали защитником сердца и обмена веществ

    В Харькове дважды за ночь прозвучали взрывы

    Россиян предупредили о штрафах за опасное крепление гирлянд

    Дочь Синди Кроуфорд снялась в прозрачном платье для журнала

    Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в столице российского региона

    В российском городе прогремели мощные взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости