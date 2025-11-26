В Минобороны раскрыли цели ударов российской авиации, ракет и беспилотников за сутки

Минобороны России отчиталось о поражении цеха по производству боеприпасов ВСУ

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по цеху по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пораженные за сутки цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, ведомство отчиталось об ударах по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 ноября в Харькове дважды за ночь прозвучали взрывы. Кроме того, стало известно об уничтожении командного пункта ВСУ в Сумской области.

19 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.