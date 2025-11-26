Бывший СССР
В офисе Зеленского назвали две красные линии Украины

Бевз назвал красными линиями для Киева утрату регионов и изменения Конституции
Красные линии для Киева — это утрата регионов и изменения Конституции. Об этом заявил участвовавших в переговорах советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Александр Бевз, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мы озвучили, что никакие [территориальные] признания Украина не примет (...) изменений в Конституцию Украина вносить не будет. И это те красные линии, которые очертил украинский народ», — заявил представитель офиса Зеленского.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник с Украины писал, что Киев готов согласиться с большинством пунктов плана США по урегулированию конфликта на Украине, за исключением положений об ограничении численности войск, членства в НАТО и территориальных уступок. Эти пункты украинские власти считают «чувствительными», уточняет собеседник.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна пойти на предлагаемую Вашингтоном сделку. Он указал, что Россия превосходит Киев по численности армии, а конфликт между странами может продолжаться годами. Американский лидер также анонсировал визит в Москву спецпредставителя Стива Уиткоффа и его зятя американского лидера, бизнесмена Джареда Кушнера в скором времени.

