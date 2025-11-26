Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:57, 26 ноября 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского отреагировали на утечку разговоров Уиткоффа и Ушакова по Украине

Подоляк: Утечка беседы Уиткоффа и Ушакова повлияет на внутренние дискуссии в США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Публикация изданием Bloomberg якобы стенограммы телефонных разговоров между спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым повлияет на внутренние дискуссии в США. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«(...) [утечка] записей Уиткоффа будет влиять прежде всего на внутренние дискуссии в США», — подчеркнул он.

Подоляк заявил, что Украина обсуждает позицию администрации США по мирному плану на нескольких площадках.

После публикации разговора спецпосланника Трампа в США появились призывы уволить Уиткоффа с должности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что такие заявления направлены на срыв мирных переговоров по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Настоящее предательство». Летавшего к Путину представителя Трампа могут уволить из-за утечек по Украине. Чем это обернется?

    Кристина Орбакайте прогулялась с сумкой стоимостью более полумиллиона рублей

    Жители Москвы пожаловались на вирус с неожиданным симптомом

    Трамп-младший определил желающих сорвать мирное соглашение по Украине

    Мужчина оказался зажат грузовиком с багажом туристов и не выжил

    На российском рынке ипотеки заметили небывалый перекос

    В НАТО анонсировали совместную инициативу с Украиной

    Развеянный прах Плисецкой и Щедрина спровоцировал скандал

    Гражданка Украины расправилась с мужем из-за пророссийских взглядов

    Найден самый маленький конь в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости