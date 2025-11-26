В российском аэропорту сняли ограничения

Кореняко: В аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в российском аэропорту Калуга (Грабцево). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения были введены 26 ноября в 22:49 и продлились почти час. Такие меры пришлось предпринять с целью обеспечения безопасности полетов.

Ранее Министерство обороны России рассказало о сбитых над регионами России украинских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Больше всего вражеских беспилотников за три часа было обнаружено и перехвачено над Курской областью. Также ПВО работало над Азовским морем.