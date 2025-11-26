Владимира Зеленского отправили в российскую колонию за взятки

Военный суд в Новосибирске приговорил Владимира Зеленского к 9 годам колонии

Новосибирский гарнизонный военный суд решил судьбу однофамильца президента Украины, военнослужащего Владимира Зеленского по делу о взятке, лишив его воинского звания. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в своем Telegram-канале.

Как следует из судебных материалов, военный запросил 1,5 миллиона рублей, взамен обещая предоставить гражданину возможность демонтировать одно из зданий, которое было вверено ему в охрану на территории военного городка. Он пообещал туда беспрепятственный проезд для строительной техники, чтобы рабочие выполнили работы и в последующем вывезли строительный мусор.

Зеленского задержали сотрудники ФСБ России после получения первой части взятки. Деньги были изъяты.

Фигуранту был оглашен обвинительный приговор: Зеленский получил девять лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, дополнительно обвиняемый получил штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Его также лишили права занимать должности в госорганах, которые связаны с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок четыре года.

Помимо прочего, Зеленский также больше не имеет воинского звания.

Ранее в Ростове-на-Дону осудили генерала Росгвардии Мирзу Мирзаева по делу о взятке в 140 миллионов рублей. Суд установил, что военный воспользовался служебным положением и получил от руководства коммерческой компании взятку.