Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:10, 28 октября 2025Силовые структуры

Оглашен приговор генералу Росгвардии по делу о 140 миллионах рублей

В Ростове-на-Дону осудили генерала Росгвардии Мирзаева по делу о взятке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону осудили генерала Росгвардии Мирзу Мирзаева по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре России.

Он признан виновным по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в период с августа 2023 года по июль 2024 года, он пользуясь своим служебным положением, путем вымогательства получил от руководства коммерческой компании взятку в размере 140 миллионов рублей. Фирма исполняла государственный контракт на поставку быстровозводимых зданий.

Мирзаев обещал генеральному директору строительной компании общее покровительство, беспрепятственное авансирование и приемку поставленной продукции, а также освобождения от штрафных санкций в случае нарушения условий договора. Одновременно он угрожал препятствиями в приемке и оплате выполненных работ, а также внесением фирмы в реестр недобросовестных поставщиков в случае неполучения им вознаграждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер после долгой борьбы с раком. Что он сказал в последнем обращении?

    Джиган решил примириться с Оксаной Самойловой

    Куклачев заявил о дефиците клоунов в России

    В Индии собрались выпускать российский SJ-100

    В стране Азии потребовали от президента восстановить авиасообщение с Россией

    Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»

    Оглашен приговор генералу Росгвардии по делу о 140 миллионах рублей

    Лукашенко рассказал о спорах с Лавровым

    Стала известна личность погибшего пациента хирурга Елагина

    В Китае раскрыли последствия появления «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости