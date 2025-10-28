Оглашен приговор генералу Росгвардии по делу о 140 миллионах рублей

В Ростове-на-Дону осудили генерала Росгвардии Мирзаева по делу о взятке

В Ростове-на-Дону осудили генерала Росгвардии Мирзу Мирзаева по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре России.

Он признан виновным по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в период с августа 2023 года по июль 2024 года, он пользуясь своим служебным положением, путем вымогательства получил от руководства коммерческой компании взятку в размере 140 миллионов рублей. Фирма исполняла государственный контракт на поставку быстровозводимых зданий.

Мирзаев обещал генеральному директору строительной компании общее покровительство, беспрепятственное авансирование и приемку поставленной продукции, а также освобождения от штрафных санкций в случае нарушения условий договора. Одновременно он угрожал препятствиями в приемке и оплате выполненных работ, а также внесением фирмы в реестр недобросовестных поставщиков в случае неполучения им вознаграждения.