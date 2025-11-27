Из жизни
30-летняя учительница английского языка изнасиловала юного футболиста у себя дома

В США учительница из Небраски получила два года условно за совращение ученика
Алиса Дмитриева
Фото: Tami Chappell / Reuters

Бывшую учительницу английского языка из американского штата Небраска приговорили к двум годам условно за совращение юного футболиста. Об этом сообщает KTIV.

30-летнюю Никсель Ортис из города Мадисон арестовали в мае 2024 года. Следствие установило, что на зимних каникулах 2023-го она начала близко общаться в сети с игроком школьной футбольной команды. 5 мая 2024-го она выпивала с учеником на выпускном вечере в школе, а затем отвезла его к себе домой. На следующий день Ортис изнасиловала его.

На допросах женщина заявила, что считала, будто пострадавшему уже исполнилось 19 лет. Однако ему было 18, и по законам Небраски он считался несовершеннолетним.

Ортис признала себя виновной и была приговорена к двум годам условного срока и штрафу в две тысячи долларов (157 тысяч рублей). Кроме того, ее на 25 лет внесут в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Ранее в США учительницу из штата Миссури приговорили к 10 годам тюрьмы за совращение двоих учеников. Женщина платила подросткам за секс.

