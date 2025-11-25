Из жизни
07:00, 25 ноября 2025Из жизни

Заплатившую двоим школьникам за секс учительницу приговорили к 10 годам тюрьмы

В США учительницу приговорили к 10 годам тюрьмы за совращение двоих школьников
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Pulaski County Sheriff's Department

В США учительницу из штата Миссури приговорили к 10 годам тюрьмы за совращение двоих учеников. Об этом сообщает People.

30-летнюю Кариссу Смит взяли под стражу в ноябре 2024 года. Женщину, которая работала учителем в городе Диксон, обвинили в девяти случаях изнасилования лиц, не достигших 18-летнего возраста. Двое школьников рассказали, что занимались со Смит сексом. За что она заплатила им «деньгами, алкоголем и марихуаной». Также один из учеников рассказал, что был и третий пострадавший, однако он пока не обращался в полицию.

В ходе следствия выяснилось, что Смит забирала подростков из их домов и занималась с ними сексом у себя в машине или дома, пока ее муж был на работе. Также она отправляла им свои фото в обнаженном виде.

В сентябре Смит признала себя виновной в изнасиловании двух школьников, после чего с нее сняли несколько более тяжких обвинений, которые касались сексуальной эксплуатации детей и препятствования правосудию. В итоге женщина получила шесть лет тюрьмы за создание угрозы жизни несовершеннолетним и по два года за сексуальную связь с каждым из них.

Ранее сообщалось, что в США учительнице из воспитательной колонии дали 15 лет тюрьмы за совращение несовершеннолетнего подопечного. Женщина также подстрекала подростка расправиться с ее мужем.

