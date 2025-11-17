Учительнице дали 15 лет тюрьмы за изнасилование подростка и попытку расправиться с мужем

Court TV: В США учительнице дали 15 лет тюрьмы за совращение несовершеннолетнего

В США учительнице из воспитательной колонии дали 15 лет тюрьмы за совращение несовершеннолетнего подопечного и попытку расправиться с мужем с его помощью. Об этом сообщает Court TV.

Расследование в отношении 27-летней Елены Бардин началось с рядового обыска в комнате одного из малолетних заключенных. Сотрудники колонии неожиданно нашли в помещении письма, которые мальчику передавала учительница. Позднее выяснилось, что автором писем была Бардин.

Полицейские установили, что женщина несколько раз изнасиловала несовершеннолетнего и отправляла ему интимные фото. Кроме того, Бардин подстрекала мальчика расправиться с ее мужем. Женщину арестовали в апреле. Во время суда пострадавший заявил, что не собирался ничего делать с мужем Бардин. Коллеги бывшей учительницы рассказали, что у них были подозрения по поводу ее отношений с подростком. Из-за этого их общение прекратилось.

В конце сентября суд присяжных признал Бардин виновной и рекомендовал приговорить ее к 14 годам тюрьмы. В итоге женщина получила 14 лет за совращение малолетнего и предоставление ему материалов сексуального характера. После освобождения Бардин будет на 20 лет внесена в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что в США учительница из штата Колорадо совратила школьника и преследовала его после того, как он разорвал с ней отношения. Женщина признала себя виновной и сказала, что заслуживает тюрьмы.