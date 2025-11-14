28-летняя учительница больше года насиловала и преследовала школьника

В США 28-летняя учительница совратила школьника с психологическими проблемами

В США учительница из штата Колорадо совратила школьника и преследовала его после того, как он разорвал с ней отношения. Об этом сообщает телеканал KMGH-TV.

28-летнюю Терезу ​​Уэйлин из города Сентенниал арестовали 10 ноября. По версии следствия, женщина насиловала и преследовала ученика в 2023-2024 учебном году. У подростка наблюдались проблемы психологического характера. Уэйлин начала проводить с ним время после уроков, чтобы поддержать. В апреле 2023-го их отношения переросли в сексуальные. Связь продолжалась больше года.

Помимо прочего, Уэйлин часто отвозила подростка в школу и забирала после занятий, о чем не знали его родители. В 2024 году школьник заявил, что хочет встречаться с одноклассницей и разорвал отношения с женщиной. После этого она начала преследовать подростка, в частности проезжала на машине около его дома. Школьник заявил, что стал бояться Уэйлин.

После ареста женщина сразу же признала вину и сказала, что ее действия были неправильными и незаконными. При этом она заявила, что стала жертвой манипуляций со стороны подростка, потому что пыталась помочь ему с психологическими проблемами и «оказалась в ловушке этих отношений». Уэйлин также сказала, что осознает тяжесть своего преступления и заслуживает тюремного срока.

В данный момент женщина находится в тюрьме. Расследование дела продолжается.

Ранее в США арестовали учительницу лютеранской школы из штата Висконсин, которая совратила 15-летнего школьника. Женщине предъявили более десятка обвинений по статьям, связанным с растлением малолетних