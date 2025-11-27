Сальдо: ВСУ по заказу украинских бизнесменов бьют по объектам их конкурентов

Украинские бизнесмены подкупают командиров отдельных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы они уничтожали коммерческие объекты конкурентов на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора области Владимира Сальдо.

«В своем стремлении обогатиться эти так называемые офицеры начали принимать заявки на уничтожение коммерческих объектов — так украинские бизнесмены расчищают для себя пространство от конкурентов», — рассказал Сальдо.

Кроме того, данные атаки киевский режим преподносит под видом ударов со стороны России. Сальдо добавил, что как только правобережная часть Херсонской области будет освобождена, все подобные удары будут расследованы. Виновные понесут наказание.

Ранее российские военные уничтожили артиллерийские позиции и ракетные системы у правобережья Херсонской области.