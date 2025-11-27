«Мы использовали втемную много людей». Восемь человек осудили пожизненно за подрыв Крымского моста. Кто и как готовил этот теракт?

Восемь террористов получили пожизненные сроки за взрыв на Крымском мосту

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по делу о теракте на Крымском мосту. В октябре 2022 года там подорвали фуру со взрывчаткой, которая ехала со стороны Таманского полуострова — взрыв обрушил два автомобильных пролета и привел к возгоранию топливных цистерн грузового поезда. Вскоре за причастность к теракту российские спецслужбы задержали восемь человек — все они отрицали свою вину, утверждая, что их использовали втемную. Впрочем, суд встал на сторону обвинения, назначив обвиняемым пожизненные сроки. Подробности расследования громкого дела — в материале «Ленты.ру».

Взрыв на Крымском мосту прогремел осенью 2022 года

Ранним утром 8 октября 2022 года очевидцы заметили на Крымском мосту крупный пожар — в хвосте грузового поезда, который следовал в сторону Крымского полуострова, горели топливные цистерны. Движение машин и поездов по мосту было приостановлено на полдня, а к запуску через Керченский пролив подготовили паромную переправу.

О причинах произошедшего вскоре сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). По данным правоохранительных органов, неизвестные подорвали фуру на мосту.

Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста Из сообщения НАК

По поручению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело о теракте. На место подрыва отправили криминалистов из Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства, военных следователей, специалистов из МВД и Минобороны России.

Вид на Крымский мост после теракта Фото: Stringer / Reuters

Кроме того, к мосту выехали эксперты-взрывотехники и специалисты «двойки» (2-го управления) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Чуть ранее тот же состав расследовал расправу над журналисткой и политологом Дарьей Дугиной, машину которой взорвали 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье.

Теракт на Крымском мосту унес жизни пяти человек

Как установили следователи, в фуре, которая взорвалась на Крымском мосту, находилось самодельное взрывное устройство (СВУ) фугасного действия мощностью, эквивалентной десяти тоннам тротила. Его основу составили аммиачная селитра и тротиловая шашка ТП-400 весом 400 граммов со специальным капсюлем-гнездом для электродетонатора.

Именно последняя и привела бомбу в действие. СВУ было спрятано в рулоны с тепличной пленкой на 22 палетах, которые не должны были вызвать подозрений в случае проверки. Позже в сети появилось видео досмотра фуры — судя по ролику, проверяющий сотрудник действительно не заметил ничего подозрительного внутри кузова.

Обнаружить взрывное устройство внутри транспортного средства на пропускном пункте довольно сложно, потому что досмотр проводится визуально Александр Михайлов генерал-майор ФСБ России в отставке / цитата по РИА Новости

Сотрудник ДПС досматривает фуру со спрятанной бомбой на Крымском мосту Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Детонатор сработал, когда фура проезжала напротив топливного состава. По основной версии, грузовик подорвали дистанционно, а сам водитель — 51-летний житель Краснодара Махир Юсубов — ничего не знал о взрывчатке. Он не выжил при взрыве. Кроме того, теракт унес жизни еще четырех человек.

Все они находились в автомобиле Cadillac, принадлежавшем судье московского арбитража — тот направлялся на полуостров вместе с друзьями, и его машина в момент взрыва оказалась рядом с фурой.

Портрет Эдуарда Чучакина и Зои Сафроновой, погибших при взрыве на Крымском мосту, на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Организатором взрыва назвали главу СБУ

Агентство «Интерфакс-Украина» назвало теракт на Крымском мосту результатом спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ). Сама СБУ никак эту информацию официально не прокомментировала. В то же время «Укрпочта» анонсировала выпуск почтовой марки с изображением горящего моста.

Утро еще никогда не было таким добрым. По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом или, точнее, с тем, что от него останется

Игорь Смилянский глава «Укрпочты»

Люди фотографируются в Киеве на фоне макета марки с горящим Крымским мостом. 8 октября 2022 года Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Четыре дня спустя ФСБ назвала имя организатора взрыва — начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В апреле 2023 года следователи заочно предъявили ему обвинение по четырем уголовным статьям — 205.4 («Создание террористического сообщества»), 205 («Теракт»), 222 и 222.1 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и взрывчатых веществ») УК РФ. Санкцию на его арест выдал Лефортовский районный суд Москвы.

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Параллельно были задержаны восемь соучастников теракта — граждане России, Украины и Армении: братья Артем и Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян (все они внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Их отправили в СИЗО.

Следствие полагало, что соучастники организовали доставку палет со взрывчаткой из морского порта Одессы на Крымский мост. СВУ проследовало через Болгарию, Грузию и Армению. На последнем пункте документы подменили, а груз отправили в Москву.

За день до теракта взрывчатка оказалась в Краснодарском крае

Там при помощи Соломко и Злобы в документы вновь внесли изменения — последним получателем оказалась несуществующая фирма в Крыму, куда и направилась фура с палетами.

А в августе 2023 года о своей причастности к теракту на Крымском мосту заявил и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В операции ему помогали двое сотрудников, имена которых он не назвал.

Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей!

Василий Малюк глава СБУ

Вскоре Малюка заочно арестовали и объявили в международный розыск. Вместе с ним в розыске оказались и другие причастные ко взрыву — граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач и Сергей Андрейченко, а также граждане Грузии Леван Бенашвили и Александр Инасаридзе (все они внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Родные обвиняемых не поверили в их виновность

Ущерб от взрыва на Крымском мосту превысил семь миллиардов рублей. Потерпевшими от теракта признали Минобороны России, несколько компаний и граждан. Для обеспечения исков у обвиняемых арестовали имущество.

Знакомиться со своим делом они начали в августе 2024 года — на тот момент оно насчитывало более 100 томов

В материалах дела следствие обозначило роли обвиняемых — согласно этим данным, братья Азатьян нашли место для опасного груза на складе в Армавире, а водитель Терчанян привез его из Армении на территорию России. Былин же возглавлял компанию «Экстра», которая значилась получателем груза.

Сами обвиняемые не признали свою вину, причем некоторые из них прошли проверку на полиграфе.

Наш арест — это ответ на запрос общества о поимке кого-нибудь. В сети нас окрестили как людей, оказавшихся не в то время и не в том месте

Азатьян обвиняемый

Не верили в причастность к теракту задержанных и их родственники. Максим Соломко — сын обвиняемого Романа Соломко — назвал происходящее неприятными новостями и бредятиной. По его словам, мало кто из знакомых верил в вину его отца. Близкие Владимира Злобы также удивились его задержанию.

Я помню наши беседы с самого начала [СВО — прим. «Ленты.ру»], честно, он [Злоба] реально довольный был ситуацией. Тут все знают, что Вовка первый побежал российский паспорт получать Виктория Паханова бухгалтер сельхозбазы, работала с обвиняемым Злобой

В октябре 2023 года другой обвиняемый — Олег Антипов — объявил голодовку в СИЗО № 4 Санкт-Петербурга. Фирма Антипова предоставила фуру, которая и взорвалась на Крымском мосту. Сам он счел свое уголовное преследование несправедливым. Его жена была уверена, что мужчину использовали «вслепую».

Все обвиняемые получили пожизненные сроки

Уголовное дело о взрыве на Крымском мосту поступило в суд в декабре 2024 года. На тот момент восемь обвиняемых провели под стражей более двух лет. В окончательной редакции их всех обвинили по статьям о теракте, а также незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Обвиняемые по делу о теракте на Крымском мосту и их защитники в Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону) Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Соломко и Терчаняна следствие отдельно обвинило в контрабанде взрывных устройств. Из-за наличия в деле секретных материалов рассмотрение дела о теракте на Крымском мосту закрыли от прессы и общественности. На одном из последних заседаний прокурор запросил для каждого из обвиняемых пожизненный срок.

Выступила сторона обвинения и запросила всем восьмерым подсудимым пожизненное лишение свободы Представитель суда

Суд встал на сторону обвинения — все фигуранты дела получили пожизненные сроки. Это исключительный случай в современной истории России: еще никогда суд одновременно не давал восемь пожизненных сроков. Суд также взыскал с осужденных семь миллиардов рублей в пользу пострадавших компаний и физлиц.

