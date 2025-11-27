Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:32, 27 ноября 2025Забота о себе

Экстремально высокая девушка рассказала о проблемах с мужчинами

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @tallgirlkatie

Жительница Великобритании ростом 205 сантиметров Кэти Вуллс рассказала о проблемах с мужчинами. Историю 27-летней экстремально высокой девушки опубликовало издание Mirror.

По словам Вуллс, мужчины избегают ее компании. «В обществе принято, чтобы в отношениях мужчина был выше ростом. Так трудно найти человека, который действительно готов встречаться с девушкой выше себя», — посетовала она. Девушка призналась, что нравится мужчинам только в качестве сексуальной фантазии. После первого же свидания и реализации фетиша они разрывают связи.

Вуллс добавила, что регулярно получает страстные комплименты в сети, однако к серьезным отношениям и браку, о котором она мечтает, такие контакты не приводят. «Мне тоже нравится исследовать фантазии, но я также просто хочу найти кого-то, с кем могла бы остепениться. Мне нравятся самые обычные парни: те, кто могут рассмешить, те, что будут относиться ко мне всерьез и захотят строить совместную жизнь», — заключила она.

Ранее в США мужчина ростом почти 2,2 метра рассказал о жизненных трудностях. Марк Джексон признался, что ему очень сложно подобрать одежду, обычно вещи приходится подолгу искать в интернете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на заявление Еврокомиссии о разделе Украины

    Лукашенко оценил шанс согласия Киева на мирный план США

    Восемь человек осудили за теракт на Крымском мосту

    На Западе объяснили изменение подхода Трампа к Украине

    В российском городе запретили продажу вейпов

    Почти в половине проверенного оливкового масла нашли фальсификации

    Обломки украинского беспилотника нашли на российском стадионе

    Экстремально высокая девушка рассказала о проблемах с мужчинами

    Эстония усилила наблюдение за границей с Россией

    101-летняя женщина назвала лучший напиток для продления жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости