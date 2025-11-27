Экстремально высокая девушка рассказала о проблемах с мужчинами

Жительница Великобритании ростом 205 сантиметров Кэти Вуллс рассказала о проблемах с мужчинами. Историю 27-летней экстремально высокой девушки опубликовало издание Mirror.

По словам Вуллс, мужчины избегают ее компании. «В обществе принято, чтобы в отношениях мужчина был выше ростом. Так трудно найти человека, который действительно готов встречаться с девушкой выше себя», — посетовала она. Девушка призналась, что нравится мужчинам только в качестве сексуальной фантазии. После первого же свидания и реализации фетиша они разрывают связи.

Вуллс добавила, что регулярно получает страстные комплименты в сети, однако к серьезным отношениям и браку, о котором она мечтает, такие контакты не приводят. «Мне тоже нравится исследовать фантазии, но я также просто хочу найти кого-то, с кем могла бы остепениться. Мне нравятся самые обычные парни: те, кто могут рассмешить, те, что будут относиться ко мне всерьез и захотят строить совместную жизнь», — заключила она.

Ранее в США мужчина ростом почти 2,2 метра рассказал о жизненных трудностях. Марк Джексон признался, что ему очень сложно подобрать одежду, обычно вещи приходится подолгу искать в интернете.