Мужчина ростом 2,2 метра рассказал о проблемах на свиданиях

Американец ростом 2,2 метра заявил, что ему сложно общаться с девушками в барах

В США мужчина ростом почти 2,2 метра рассказал о жизненных трудностях. Об этом пишет Daily Mail.

Марк Джексон, рост которого составляет более двух метров рассказал, что он сталкивается с неочевидными сложностями каждый день. Ему очень сложно подобрать одежду, обычно вещи приходится подолгу искать в интернете. В самолете ему подходят только места у аварийного выхода, а на самой большой из доступных кроватей все равно приходится лежать по диагонали. Кроме того, Джексон постоянно бьется обо что-то головой. «Однажды мне пришлось швы накладывать после того, как я упал с лестницы во Франции. Я очень часто бился головой», — пожаловался он.

Из плюсов Джексон отметил большое количество «свежего воздуха» — его голова всегда находится над толпой, — а также популярность у женщин. Американец признался, что у него нет никаких проблем с тем, чтобы пригласить девушку на свидание. Однако при попытке пообщаться в людном месте возникают сложности. «Мне тяжело знакомиться в барах, потому что приходится постоянно наклоняться, чтобы услышать, что говорят», — сказал Джексон.

