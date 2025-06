Женщина рассказала об отношениях с 89-сантиметровым бойфрендом старше ее на 19 лет

Австралийская блогерша рассказала об отношениях с 89-сантиметровым бойфрендом

Австралийская блогерша Сара Баттон раскрыла особенности отношений с большой разницей в возрасте и росте. Об этом пишет Need To Know.

Баттон призналась, что у нее никогда не было бойфренда, с которым она бы так сильно различалась. Ее партнер — Габриэль Пиментель — старше ее на 19 лет и ниже почти на метр. Его рост составляет всего 89 сантиметров, тогда как рост Баттон достигает 188.

Женщина рассказала, что Пиментель не чувствует себя неуверенно: он возит ее на машине, встречает из аэропорта, зарабатывает для них деньги. Баттон призналась, что им нелегко заниматься сексом, однако они учатся подстраиваться друг под друга.

По мнению блогерши, больше низких мужчин должны ходить на свидания с высокими девушками. Она считает такие пары успешными. «Я надеюсь, мужчины понимают, что хотя бы раз в жизни побыть тем, кого можно спрятать в объятьях, — это здорово!» — отметила она.

Помимо разницы в росте и возрасте, пара также столкнулась с проблемой отношений на расстоянии: Баттон живет в Австралии, а Пиментель — в США. Несмотря на это, мужчина и женщина вместе уже полгода и не планируют расставаться.

