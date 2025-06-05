Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:22, 5 июня 2025Из жизни

Женщина рассказала об отношениях с 89-сантиметровым бойфрендом старше ее на 19 лет

Австралийская блогерша рассказала об отношениях с 89-сантиметровым бойфрендом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @sarahbutton

Австралийская блогерша Сара Баттон раскрыла особенности отношений с большой разницей в возрасте и росте. Об этом пишет Need To Know.

Баттон призналась, что у нее никогда не было бойфренда, с которым она бы так сильно различалась. Ее партнер — Габриэль Пиментель — старше ее на 19 лет и ниже почти на метр. Его рост составляет всего 89 сантиметров, тогда как рост Баттон достигает 188.

Женщина рассказала, что Пиментель не чувствует себя неуверенно: он возит ее на машине, встречает из аэропорта, зарабатывает для них деньги. Баттон призналась, что им нелегко заниматься сексом, однако они учатся подстраиваться друг под друга.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

По мнению блогерши, больше низких мужчин должны ходить на свидания с высокими девушками. Она считает такие пары успешными. «Я надеюсь, мужчины понимают, что хотя бы раз в жизни побыть тем, кого можно спрятать в объятьях, — это здорово!» — отметила она.

Помимо разницы в росте и возрасте, пара также столкнулась с проблемой отношений на расстоянии: Баттон живет в Австралии, а Пиментель — в США. Несмотря на это, мужчина и женщина вместе уже полгода и не планируют расставаться.

Ранее сообщалось, что мужчина из США пожаловался на трудности из-за маленького пениса. Его длина составляет менее 2,5 сантиметра, из-за чего мужчина может мочиться только сидя и не способен на половой акт с проникновением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двоих сотрудников российского информагентства задержали

    Российских пенсионеров научат противостоять мошенникам

    Пленный боец ВСУ высказал недовольство женой Зеленского

    Освобождавшего Курскую область бойца СВО насмерть сбила пьяная россиянка на иномарке

    «Сегодня уехали, завтра приехали». Семьи школьников, топтавших георгиевскую ленту, лишат гражданства России

    Стало известно о взрыве на железной дороге в российском регионе

    Иностранные авиакомпании захотели перенести часть рейсов из Москвы из-за беспилотников

    ВСУ атаковали FPV-дроном автомобиль в российском приграничном регионе

    В Раде раскритиковали Зеленского из-за слов о России

    Умеров заявил об увеличении поддержки Украины по датской модели до миллиарда долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости