Эмили Ратаковски показала грудь в прозрачном бюстгальтере

Модель Эмили Ратаковски показала на камеру фигуру в откровенном нижнем белье

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала откровенные фото. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость позировала на камеру в ярко-красных стрингах и бюстгальтере, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала обнаженная грудь. На размещенных кадрах видно, что нижнее белье модного бренда Lounge оформлено кружевами и золотистыми застежками на лямках.

Ранее Ратаковски продемонстрировала фигуру еще в одном комплекте упомянутой марки. Тогда манекенщица предстала на фото в бюстгальтере с треугольными чашками и стрингах бордового цвета.