Эстония согласилась отправить войска на Украину с условием

Премьер Эстонии Михал заявил о готовности отправить войска на Украину

Эстония готова отправить войска на Украину в рамках размещения западного вооруженного контингента на территории страны. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Кристен Михал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает ТАСС

«Однако мы должны подумать, как это будет конкретно выглядеть — на море, на суше», — подчеркнул политик.

Михал отметил, что для размещения западного контингента на территории Украины необходимо заключение «конкретного» мирного соглашения. По его словам, Таллин готов отправить на Украину роту военных.

Ранее Европарламент принял резолюцию в поддержку размещения на Украине миротворцев под мандатом Совета Безопасности (СБ) ООН. Парламентарии также выступили за предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье Устава НАТО о коллективной обороне.