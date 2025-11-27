Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:10, 27 ноября 2025Бывший СССР

Эстония согласилась отправить войска на Украину с условием

Премьер Эстонии Михал заявил о готовности отправить войска на Украину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Victoria Jones / Reuters

Эстония готова отправить войска на Украину в рамках размещения западного вооруженного контингента на территории страны. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Кристен Михал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает ТАСС

«Однако мы должны подумать, как это будет конкретно выглядеть — на море, на суше», — подчеркнул политик.

Михал отметил, что для размещения западного контингента на территории Украины необходимо заключение «конкретного» мирного соглашения. По его словам, Таллин готов отправить на Украину роту военных.

Ранее Европарламент принял резолюцию в поддержку размещения на Украине миротворцев под мандатом Совета Безопасности (СБ) ООН. Парламентарии также выступили за предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье Устава НАТО о коллективной обороне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал Украине совет по территориям

    «Мы сами пришли в органы!» Пожизненно осужденный по делу о подрыве Крымского моста выступил с эмоциональной речью

    Путин оценил ущерб России из-за черного импорта через Казахстан

    Предпочитающих хранить сбережения в наличных стало больше

    Назван главный признак идеального города в России

    Эстония согласилась отправить войска на Украину с условием

    Доступная добавка оказалась способна замедлять болезнь Альцгеймера

    Упавший за борт в Таиланде россиянин найден бездыханным в море спустя два дня

    В России рассказали о юридических условиях заключения мира с Украиной

    Россиянин обвинил врачей во лжи о смерти беременной жены и нерожденного ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости