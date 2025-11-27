Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:37, 27 ноября 2025Мир

Европарламент принял резолюцию с призывом ввести миротворцев на Украину

Европарламент выступил за размещение на Украине миротворцев под мандатом СБ ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Европарламент принял резолюцию в поддержку размещения на Украине миротворцев под мандатом Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках гарантий безопасности для предотвращения любых будущих нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины по обе стороны линии соприкосновения должна быть развернута надежная международная миротворческая и наблюдательная миссия с мандатом Совета Безопасности ООН», — говорится в документе.

Парламентарии также выступили за предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье Устава НАТО о коллективной обороне. Резолюцию поддержал 401 депутат, против проголосовали 70, 90 воздержались.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» могут разместить свой военный контингент «на второй линии, вдали от фронта» после завершения конфликта на Украине. Французский лидер отметил, что потенциальными точками размещения войск могут стать Киев или Одесса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал ключевое для России требование в переговорах с США

    Путин высказался о мигрантах в России

    Путин сравнил коррупционный скандал с «кошельком» Зеленского с конфискацией активов России

    Прядь волос Карла III выставили на продажу за 826 тысяч рублей

    Собянин рассказал о появлении новой дороги в Москве

    «Итальянской Ким Кардашьян» грозит 1,5 года тюрьмы за мошенничество

    Европарламент принял резолюцию с призывом ввести миротворцев на Украину

    Обнаружен простой и эффективный способ борьбы с бессонницей

    Путин назвал готовых к диалогу с Россией людей на Украине

    Россиянам назвали идеальный продукт для укрепления здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости