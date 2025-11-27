Европарламент принял резолюцию с призывом ввести миротворцев на Украину

Европарламент выступил за размещение на Украине миротворцев под мандатом СБ ООН

Европарламент принял резолюцию в поддержку размещения на Украине миротворцев под мандатом Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках гарантий безопасности для предотвращения любых будущих нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины по обе стороны линии соприкосновения должна быть развернута надежная международная миротворческая и наблюдательная миссия с мандатом Совета Безопасности ООН», — говорится в документе.

Парламентарии также выступили за предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье Устава НАТО о коллективной обороне. Резолюцию поддержал 401 депутат, против проголосовали 70, 90 воздержались.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» могут разместить свой военный контингент «на второй линии, вдали от фронта» после завершения конфликта на Украине. Французский лидер отметил, что потенциальными точками размещения войск могут стать Киев или Одесса.