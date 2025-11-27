Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:30, 27 ноября 2025Бывший СССР

Эстония усилила наблюдение за границей с Россией

Эстония запустила новый радиолокационный комплекс на границе с Ленобластью
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония запустила новый радиолокационный комплекс на границе с Ленинградской областью. Об этом сообщает агентство ERR.

«В Ида-Вирумаа начал работу радиолокационный комплекс (РЛС), который дает более качественный обзор воздушной обстановки», — сказано в материале.

По словам командующего военно-воздушными силами Эстонии Рийво Валге, установка предназначена для обнаружения объектов на расстоянии до 550 километров. Ида-Вирумаа расположен на северо-востоке страны, граничит с Россией. Валге отметил, что локаций выбрана неслучайно: РЛС дает обзор над Чудским озером.

26 ноября появилась информация о желании Эстонии приобрести шесть новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) американского производства. Минобороны Эстонии также публично уточнило, что поводом для этой покупки является поиск систем вооружений, способных наносить удары вглубь территории России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на заявление Еврокомиссии о разделе Украины

    Лукашенко оценил шанс согласия Киева на мирный план США

    Восемь человек осудили за теракт на Крымском мосту

    На Западе объяснили изменение подхода Трампа к Украине

    В российском городе запретили продажу вейпов

    Почти в половине проверенного оливкового масла нашли фальсификации

    Обломки украинского беспилотника нашли на российском стадионе

    Экстремально высокая девушка рассказала о проблемах с мужчинами

    Эстония усилила наблюдение за границей с Россией

    101-летняя женщина назвала лучший напиток для продления жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости