Эстония усилила наблюдение за границей с Россией

Эстония запустила новый радиолокационный комплекс на границе с Ленобластью

Эстония запустила новый радиолокационный комплекс на границе с Ленинградской областью. Об этом сообщает агентство ERR.

«В Ида-Вирумаа начал работу радиолокационный комплекс (РЛС), который дает более качественный обзор воздушной обстановки», — сказано в материале.

По словам командующего военно-воздушными силами Эстонии Рийво Валге, установка предназначена для обнаружения объектов на расстоянии до 550 километров. Ида-Вирумаа расположен на северо-востоке страны, граничит с Россией. Валге отметил, что локаций выбрана неслучайно: РЛС дает обзор над Чудским озером.

26 ноября появилась информация о желании Эстонии приобрести шесть новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) американского производства. Минобороны Эстонии также публично уточнило, что поводом для этой покупки является поиск систем вооружений, способных наносить удары вглубь территории России.