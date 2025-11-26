Одна страна захотела купить способное бить вглубь территории России оружие

Глава Минобороны Певкур: Эстония хочет приобрести шесть установок HIMARS

Эстония хочет приобрести шесть новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) американского производства, публично указав на их способность достать территорию России. Об этом заявил министр обороны прибалтийской республики Ханно Певкур, передает журнал Newsweek.

«Эстония приобретет шесть новых систем HIMARS американского производства, поскольку европейские члены НАТО спешат наращивать свои военные арсеналы, включая запасы артиллерийских систем, используемых украинскими солдатами», — приводит издание слова главы оборонного ведомства.

Минобороны Эстонии также публично уточнило, что поводом для этой покупки является поиск систем вооружений, способных наносить удары вглубь территории России. По данным издания, эту установку также хотят приобрести Латвия, Литва и Польша.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» способен сбить весь залп HIMARS. Руководитель отметил, что передача Киеву американской системы, изначально позиционируемой Киевом в качестве очередного «чудо-оружия», «ничего не изменила» в контексте проведения специальной военной операции (СВО).