Один российский «Панцирь» сбил весь залп украинской HIMARS

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» способен сбить весь залп украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) американского производства. Об этом ТАСС рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Руководитель отметил, что передача Киеву американской системы, изначально позиционируемой Киевом в качестве очередного «чудо-оружия», «ничего не изменила» в контексте проведения специальной военной операции (СВО).

«Одна боевая машина нашего "Панциря" способна сбить весь залп этой РСЗО — мы видели реальные подтверждения из зоны СВО», — сказал глава госкорпорации.

Также Чемезов заметил, что технические возможности зенитных ракетных комплексов «Панцирь» практически безграничны и продолжают наращиваться, а на счету некоторых боевых машин сотни сбитых целей.

В том же интервью ТАСС руководитель «Ростеха» сообщил, что с начала СВО сроки разработки военной техники сократились, а Вооруженные силы России стали быстрее ее получать.