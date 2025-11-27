Россия
02:56, 27 ноября 2025Россия

Губернатор российского региона рассказал о последствиях атаки БПЛА

Мельниченко: В Тамале взрывной волной от падения БПЛА выбиты стекла в жилом доме
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

В поселке городского типа Пензенской области Тамала в результате падения осколков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждения получили нежилое здание и многоквартирный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Губернатор отметил, что нежилое здание пустует уже несколько лет, там повреждена крыша, а взрывной волной в жилом доме рядом выбило стекла.

В данный момент территория оцеплена и на месте работают все экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все жители поврежденных квартир, по словам Мельниченко, получат оперативную помощь.

«Просьба не паниковать, не распространять слухи и доверять только проверенной информации. Также не выкладывайте в соцсети фото или видео случившегося, чтобы не стать случайным помощником врага. Берегите себя и своих близких», — добавил Олег Мельниченко.

Ранее в Пензенской области был введен план «Ковер», аэропорт не принимает и не выпускает самолеты с 27 ноября 01:26.

    Все новости