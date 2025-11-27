Путешествия
Еще два аэропорта России временно перестали принимать и выпускать самолеты

Кореняко: В аэропортах Пензы и Саратова введены временные ограничения
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в еще двух российских аэропортах — Пензы и Саратова (Гагарин). Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры начали действовать с 27 ноября 01:26 по московскому времени.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.

Также ограничения действуют в аэропорту Тамбова, почти с полуночи. До этого временно не принимал и не выпускал самолеты аэропорт Калуги, но в 23:43 работа была возобновлена.

Ранее Минобороны России рассказало об обнаружении и уничтожении вражеских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) над регионами страны.

