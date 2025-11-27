Еще один аэропорт России ввел временные ограничения

Росавиация: В аэропорту Тамбова введены временные ограничения

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко рассказал в Telegram-канале о введении временных ограничений в аэропорту Тамбов (Донское).

Аэропорт не принимает и не выпускает воздушные суда с 26 ноября 23:58. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения также вводились в другом российском аэропорту — Калуга (Грабцево) и были сняты спустя час, 26 ноября в 23:43.

Ранее же Министерство обороны России рассказало об обнаружении и уничтожении вражеских беспилотников над регионами страны и над акваторией Азовского моря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) также пытались атаковать полуостров Крым.