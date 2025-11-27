Бывший СССР
Жителей Киева, Харькова и Одессы захотели эвакуировать

На Украине обсуждают эвакуацию из Киева, Харькова и Одессы из-за отопления
Фото: РИА Новости

На Украине обсуждают возможность эвакуации из Киева, Харькова и Одессы из-за рисков отсутствия отопления зимой. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в беседе с РИА Новости.

По словам политика, «электроэнергия, газ и инфраструктура, которая обеспечивает жизнедеятельность в полной мере», — все находится в катастрофическом положении.

Медведчук подчеркнул, что сейчас идут дискуссии насчет возможности эвакуации жителей из больших городов – Киева, Днепра, Харькова, Одессы.

