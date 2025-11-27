Забота о себе
19:35, 27 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Мужчинам посоветовали включить в меню один доступный продукт ради здоровья простаты

Врач Деревянко: Включение в меню томатов снижает риск рака предстательной железы
Наталья Обрядина1

Фото: Uunal / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление в пищу томатов и других овощей может снизить риск развития рака предстательной железы, уверяет эксперт фонда «Онкологика», заведующий отделением онкоурологии клиники «Медси» Сергей Деревянко. О том, какие доступные продукты стоит включить в меню мужчинам, он поговорил с «Лентой.ру».

Врач обратил внимание на то, что не существует волшебного продукта, способного полностью защитить от рака простаты, однако коррекция рациона помогает снизить риск болезни. «Исследования показали, что у мужчин, которые чаще употребляют свежие и переработанные томаты, риск рака предстательной железы снижается. Польза этого продукта заключается в том, что они содержат мощный антиоксидант — ликопин», — отметил уролог.

По его словам, снизить вероятность развития заболевания также поможет регулярное употребление в пищу брокколи, цветной капусты, богатой омега-3 жирными кислотами рыбы, соевых продуктов и зеленого чая. Ради здоровья простаты он также посоветовал мужчинам ограничить количество красного мяса, насыщенных жиров и продуктов с высоким содержанием кальция.

Деревянко подчеркнул, что рак предстательной железы на ранних стадиях часто протекает бессимптомно. К его тревожным симптомам врач отнес учащенные ночные позывы к мочеиспусканию, слабую струю мочи, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, кровь в моче или сперме, боли в тазу и пояснице.

Ранее врач-уролог Сергей Артеменко назвал причину роста случаев рака простаты. По его мнению, в этом виноваты изменение образа жизни, экология и питание.

