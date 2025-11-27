Моя страна
Назван главный признак идеального города в России

Губернатор Текслер: Идеальный город в России должен быть семейно-центричным
Мария Винар

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал главный признак идеального города России. Об этом пишет Ura.ru.

На IX Общероссийском форуме «Города России», который в настоящий момент проводится в Екатеринбурге, Текслер заявил, что идеальный современный город должен быть семейно-центричным. «Городская среда должна создавать условия для укрепления семьи и рождения детей. Для этого необходимы комфортные условия для жизни: новые общественные пространства, рост уровня медицины, ЖКХ и доступность транспорта», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что элитный московский район, именуемый Патриками, обнаружили еще в одном российском городе. Блогерша Алина К. нашла его в Нижнем Новгороде. Россиянка предположила, что город стал местом притяжения состоятельных москвичей и местных жителей из-за Верхневолжской набережной.

