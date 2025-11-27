Экономика
16:01, 27 ноября 2025Экономика

Назван самый густонаселенный город на Земле

Джакарта обогнала Токио в рейтинге самых густонаселенных городов мира
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Eko Budi Utomo / Shutterstock / Fotodom  

Индонезийская столица Джакарта обошла Токио в рейтинге самых густонаселенных городов мира. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Управления по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ООН).

В самом людном городе мира проживает 42 миллиона человек. На втором месте в списке оказалась столица Бангладеш Дакка с 37 миллионами жителей, на третьем столица Японии — Токио с 33 миллионами человек. Рейтинг был изменен после того, как ООН использовала новые критерии, чтобы дать более точную картину быстрой урбанизации, стимулирующей рост мегаполисов.

Отмечается, что девять из десяти самых густонаселенных городов — Джакарта, Дакка, Токио, Нью-Дели, Шанхай, Гуанчжоу, Каир, Манила, Калькутта и Сеул — расположены в Азии.

В исследовании также говорится, что число мегаполисов (городов с населением не менее 10 миллионов человек) с 1975 года, когда их было 8, выросло до 33 в 2025 году. Ожидается, что к 2050 году крупные города примут на себя две трети прироста мирового населения, оставшаяся треть придется на малые города.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 января 2025 года численность населения стран Евросоюза (ЕС) оценивалась в 450,4 миллиона человек, что на 1,07 миллиона больше, чем годом ранее. Самыми густонаселенными государствами оказались Германия, Франция и Италия.

