Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:03, 27 ноября 2025Путешествия

Названа причина кончины семьи в отеле Турции

Причиной смерти семьи в отеле Стамбула стало отравление инсектицидом
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: gd_project / Shutterstock / Fotodom

Названа причина кончины семьи Беджек из Германии в отеле Harbour Suites в Стамбуле — ей стало отравление инсектицидом. Об этом пишет издание A Haber со ссылкой на заключение судмедэкспертов.

«Причиной смерти стало не пищевое отравление, а отравление инсектицидом, использовавшимся для ликвидации насекомых в номере, где останавливалась семья Беджек», — говорится в записке, направленной в генпрокуратуру Стамбула.

Также сообщалось, что следы фосфина обнаружили в полотенцах и других вещах, которые были изъяты из отеля Турции для экспертизы.

16 ноября в отеле Harbour Suites в Стамбуле трое туристов были найдены бездыханными. Все они были членами одной семьи, прибывшей из Германии. Допускалось, что причиной трагедии могло стать пищевое отравление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация стремительно меняется». Трамп отправит на встречу с Путиным нового переговорщика. Кто он?

    Россиянам раскрыли смертельную опасность удаления татуировок маникюрной фрезой

    В МИД ответили на требование Каллас ограничить военный бюджет России

    Зеленский поблагодарил двух Трампов в день благодарения

    В МИД назвали условие подписания мирного договора с Украиной

    В России отреагировали на исключение из мирного плана США одного пункта

    Названа причина кончины семьи в отеле Турции

    Россиян предупредили об опасных новогодних елках

    Назван самый густонаселенный город на Земле

    Хозяйку российских рехабов для трудных подростков объявили в розыск из-за скандала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости