Названа причина кончины семьи в отеле Турции

Причиной смерти семьи в отеле Стамбула стало отравление инсектицидом

Названа причина кончины семьи Беджек из Германии в отеле Harbour Suites в Стамбуле — ей стало отравление инсектицидом. Об этом пишет издание A Haber со ссылкой на заключение судмедэкспертов.

«Причиной смерти стало не пищевое отравление, а отравление инсектицидом, использовавшимся для ликвидации насекомых в номере, где останавливалась семья Беджек», — говорится в записке, направленной в генпрокуратуру Стамбула.

Также сообщалось, что следы фосфина обнаружили в полотенцах и других вещах, которые были изъяты из отеля Турции для экспертизы.

16 ноября в отеле Harbour Suites в Стамбуле трое туристов были найдены бездыханными. Все они были членами одной семьи, прибывшей из Германии. Допускалось, что причиной трагедии могло стать пищевое отравление.