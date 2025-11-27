Названо количество приехавших в Россию украинцев в 2025 году

Более 25 тысяч украинских граждан въехали в Россию в 2025 году

В 2025 году более 25 тысяч украинских граждан въехали на территорию России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные статистики.

Как уточняется, всего с начала текущего года страну посетили 25 352 гражданина Украины. Из них 23 867 совершали частные визиты.

Помимо этого, у 1094 украинцев был деловой визит в Россию, 103 человека приехали в качестве туристов, у 31 гражданина был транзитный проезд.

Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал, что украинцы, уехавшие в Россию, мечтают о воссоединении стран. Он также выразил сомнение, что переехавшие в РФ украинцы пожелают вернуться на Украину.

В свою очередь, пленный боец ВСУ ранее заявил, что украинцам стоит сдавать Вооруженным силам России места расположения территориальных центров комплектования (ТЦК).