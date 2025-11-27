Некоторые россияне столкнутся с новым расчетом выплат по больничным

Прибавку в выплате по больничному ощутят люди с доходом выше 180 тыс рублей

Комментируя агентству «Прайм» новую утвержденную предельную величину для исчисления страховых взносов с января 2026 года, к.ю.н., директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов отметил, что инициатива в первую очередь интересна тем, чей среднемесячный доход в 2024 году превышал 180 тысяч рублей и в 2025 году вырос до 230 тысяч рублей.

Категории высокооплачиваемых сотрудников получат прибавку до 1 150 рублей за каждый больничный день. Соответственно, 5673 рублей в 2025 году и 6 827 рублей в 2026 году, поясняет эксперт.

А вот россияне со среднемесячным доходом более 230 тысяч рублей, разницы не почувствуют, так же как и те, у кого доход ниже 180 тысяч рублей.

Формула для расчета больничных не изменилась. «Берется среднедневной заработок за два предшествующих календарных года, умноженный на коэффициент стажа и количество дней больничного», — напоминает Меркулов.

