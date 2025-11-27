Россиянам рассказали о критериях производственных травм

Эксперт Санина: Если травма получена по пути на работу, она не производственная

Россиянам рассказали, когда полученная травма может быть признана как производственная. Как отмечает в разговоре с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», к таковым не относится трама, полученная по пути на работу.

«Если работник упал на льду, выходя из дома перед началом рабочего дня, или попал в аварию на личной машине по дороге на работу: подобные случаи не могут считаться производственными, так как не связаны напрямую с трудовой деятельностью», — поясняет Санина.

Однако, согласно статьи 227 Трудового кодекса России, как поясняет специалист, статус «производственная» может получить травма, полученная в процессе следования на работу или обратно на предоставляемом работодателем транспорте или на личном авто, используемом в служебных целях.

По словам специалиста, производственной травмой также является та, которая получена сотрудником при выполнении служебных обязанностей или дополнительных поручений от руководства на территории компании или же во время служебной командировки.

Санина подчеркнула, что травмы, полученные во время любой рабочей деятельности, выполняемой по договоренности с работодателем, могут быть признаны производственными.

