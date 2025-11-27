Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 27 ноября 2025Забота о себе

Объевшимся людям назвали лучшие позы для секса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Prostooleh / Freepik

Сексологи назвали пять позиций, которые подходят для людей, которые объелись и ощущают тяжесть в животе. Советы экспертов приводит издание PopSugar.

Эксперт по сексу и отношениям Закари Зейн считает, что после сытного ужина идеальной является поза «ложки». Другой альтернативой он назвал взаимную мастурбацию. «Оба партнера могут лечь на спину, так что никому не придется лежать на набитом животе. К тому же, такой вариант требует минимум энергии при максимуме удовольствия», — заявил Зейн.

box#4162823

Чтобы уменьшить давление на живот, сексолог Сара Томчессон посоветовала заняться сексом стоя. Она уточнила, что для комфортного проникновения партнерше нужно немного наклониться и упереться руками во что-то твердое, партнер тем временем находится сзади.

Еще два варианта для ленивого секса назвала сексолог Минди ДеСета. Во-первых, по ее мнению, после еды можно попробовать оральный секс или медленный половой акт в миссионерской позе. Чтобы уменьшить нагрузку на партнера сверху, она рекомендовала подложить под бедра партнерши несколько подушек.

Ранее психолог Екатерина Матвеева назвала распространенную ошибку в сексе. По ее мнению, выключенный свет во время интимной близости уменьшает удовольствие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стрельба произошла около Белого дома в Вашингтоне, нацгвардейцы тяжело ранены. Как отреагировал Трамп?

    Часто путешествующая россиянка описала свою жизнь словами «самое сложное — это осуждение»

    Детский омбудсмен Москвы предупредила россиян о новой схеме мошенничества

    Появилось видео бомбовых ударов по позициям ВСУ в Гуляйполе

    Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

    Установлена личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне

    Посол рассказал о нехватке у Великобритании средств на финансирование Украины

    ФБР заявило о критическом состоянии раненых нацгвардейцев

    Нападение гигантского питона на рабочего сняли на видео

    Объевшимся людям назвали лучшие позы для секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости