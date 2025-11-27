Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:29, 27 ноября 2025Интернет и СМИ

Оксана Федорова раскрыла отношение к Пугачевой

Телеведущая Оксана Федорова заявила, что уважает певицу Аллу Пугачеву
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: страница «ТЕЛЕГА Online» во «ВКонтакте»

Известная российская телеведущая и модель, заслуженная артистка России Оксана Федорова раскрыла отношение к певице Алле Пугачевой, уехавшей из России. Рассуждениями она поделилась в выпуске проекта «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube.

«Конечно, Алла Борисовна — это мощь, это действительно человек, который изменил нашу эстраду популярную. (...) Есть, безусловно, вещи, которые заставляют уважать этого человека», — заявила Федорова.

Она добавила, что старалась не оценивать поступки Пугачевой и не осуждать ее, так как не знала обстоятельств, заставивших ее так себя повести. Однако модель сочла странными высказывания артистки о России. По словам Федоровой, именно в этой стране певица смогла построить успешную карьеру и стать звездой.

Ранее телеведущий Александр Гордон назвал Пугачеву «главной мафиозницей эстрады». Он добавил, что давно не следит за ее творчеством.

10 сентября на YouTube-канале журналистки Катерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) вышло интервью с Пугачевой. В нем она утверждала, что уехала из России из-за того, что ее супруга, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) признали иностранным агентом. Артистка также заявила, что Родина ее предала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал ключевое для России требование в переговорах с США

    Путин сравнил коррупционный скандал с «кошельком» Зеленского с конфискацией активов России

    Прядь волос Карла III выставили на продажу за 826 тысяч рублей

    Собянин рассказал о появлении новой дороги в Москве

    «Итальянской Ким Кардашьян» грозит 1,5 года тюрьмы за мошенничество

    Европарламент принял резолюцию с призывом ввести миротворцев на Украину

    Ближневосточная страна начнет завлекать туристов алкомаркетами

    Обнаружен простой и эффективный способ борьбы с бессонницей

    Путин назвал готовых к диалогу с Россией людей на Украине

    Россиянам назвали идеальный продукт для укрепления здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости